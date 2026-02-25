Arly Velásquez apunta al podio en Milán-Cortina 2026

Con cuatro Juegos Paralímpicos en su historial y una trayectoria marcada por la resiliencia, Arly Velásquez se prepara para enfrentar Milán-Cortina 2026 con un propósito firme: alcanzar el podio.

El mexicano, quien ha tenido una preparación intensa y una temporada destacada con resultados que lo colocaron entre los mejores de Norteamérica, compartió la ilusión de transformar su esfuerzo en un logro histórico para el deporte nacional.

"La preparación ha sido la mejor de mi carrera. Tengo 150 carreras en la espalda y ahora dominamos el circuito norteamericano. Estamos listos para las grandes ligas; hace poco estuvimos dentro del top 10 del mundo y ahora estoy seguro de que la participación será mejor. Me siento un maestro en mi deporte tras 17 años", mencionó.

Lee también Arly Velásquez recibe la bandera de México rumbo a Milán-Cortina 2026

Velásquez, que estuvo cerca de retirarse en 2018, agregó que se siente orgulloso de ser el representante del país en la máxima justa. Reiteró que el camino no ha sido fácil y que, en su mayoría, ha financiado con recursos propios su participación en competencias internacionales.

"Ser el único mexicano es resultado del trabajo. No lo siento como algo ajeno, porque lo he construido con mi carrera. Es una recompensa por no desistir y será un día más en la montaña. En México es complicado por la falta de nieve, y lo que implica viajar a otro país aumenta los gastos. Hoy, una persona con discapacidad ha logrado que esto suceda, y estoy orgulloso del camino recorrido y de saber que dominamos en Estados Unidos".

Lee también Sheinbaum reitera realización del Mundial sin problemas tras abatimiento de “El Mencho”

Arly, quien competirá en tres pruebas, envió un mensaje a los mexicanos para que, pese a las dificultades, salgan cada día en busca de sus sueños. Recalcó que, si él lo ha logrado, todos pueden alcanzar sus metas.

"Espero llegar a otros dos Juegos. Hay que levantarse y entender que las cosas dependen de uno. Se debe tener hambre para que sucedan. No puedes jugar: este deporte, con todas sus caídas, te enseña a no tirar la toalla y a seguir construyendo tu camino", finalizó.