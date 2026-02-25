México vs Islandia EN VIVO - Partido amistoso - HOY - Minuto a minuto

Javier Aguirre y sus dirigidos están listos para una prueba más en su preparación al Mundial de 2026. Ahora, el cuadro nacional enfrenta este miércoles a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

La Selección Mexicana, comandada de nuevo por Chivas, se mete a la casa de los Gallos Blancos de Liga MX para medirse ante la escuadra europea, que funge como su rival para cerrar este nuevo micro ciclo del Vasco y así seguir depurando su lita para la Copa del Mundo.

Se espera que este día, el recinto queretano reciba a un gran número de aficionados que hace años no ven al Tri en su tierra, por lo que este juego genera gran expectativa entre ellos.

Lee también Sheinbaum reitera realización del Mundial sin problemas tras abatimiento de “El Mencho”

Recordemos que al no ser Fecha FIFA, Aguirre echó mano de todos los elementos disponibles de la Liga MX para conformar su listado y así enfrentarse ante los vikingos, quienes llegan sin grandes nombres en su equipo.

www.imago7.com.Mx:Etzel Espinosa

Aunque desde el domingo se rumoreaba con una posible cancelación del evento por los hechos ocurridos en Jalisco por la detención de el "Mencho", el duelo se estará llevando a cabo con normalidad, aunque sí contará con un gran dispositivo de seguridad para resguardar a la afición y las propias selecciones

México vs Islandia MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 05:36 PM Así lucen los alrededores del Estadio Corregidora previo al México vs Islandia de esta noche



