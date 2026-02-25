Más Información

México vs Islandia EN VIVO - Partido amistoso - HOY - Minuto a minuto

Mazda y el Comité Olímpico Mexicano unen esfuerzos por el talento nacional

La Selección Mexicana Femenil se enfoca en Santa Lucía antes de pensar en Brasil

Mikel Arriola garantiza el Mundial 2026 y el México vs Portugal, sin contratiempos y seguros

Sheinbaum reitera realización del Mundial sin problemas tras abatimiento de “El Mencho”

Javier Aguirre y sus dirigidos están listos para una prueba más en su preparación al . Ahora, el cuadro nacional enfrenta este miércoles a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

comandada de nuevo por Chivas, se mete a la casa de los Gallos Blancos de Liga MX para medirse ante la escuadra europea, que funge como su rival para cerrar este nuevo micro ciclo del Vasco y así seguir depurando su lita para la Copa del Mundo.

Se espera que este día, el recinto queretano reciba a un gran número de aficionados que hace años no ven al Tri en su tierra, por lo que este juego genera gran expectativa entre ellos.

Recordemos que al no ser Fecha FIFA, Aguirre echó mano de todos los elementos disponibles de la Liga MX para conformar su listado y así enfrentarse ante los vikingos, quienes llegan sin grandes nombres en su equipo.

www.imago7.com.Mx:Etzel Espinosa
Aunque desde el domingo se rumoreaba con una posible cancelación del evento por los hechos ocurridos en Jalisco por la detención de el "Mencho", el duelo se estará llevando a cabo con normalidad, aunque sí contará con un gran dispositivo de seguridad para resguardar a la afición y las propias selecciones

México vs Islandia MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 05:36 PM

Así lucen los alrededores del Estadio Corregidora previo al México vs Islandia de esta noche


