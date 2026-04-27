Atlante anuncia salida de su técnico; 'Piojo' Herrera se acerca al banquillo

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confirmó la salida de Ricardo Carbajal de la institución, una vez finalizada su participación en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El club que llega a la Liga MX el próximo torneo, quedó eliminado en los cuartos de final del circuito de plata al empatar 2-2 en el marcador global con el Tepatitlán, líderes de la categoría que lograron avanzar a las semifinales.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el cuadro azulgrana hizo oficial el adiós de su estratega.

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"El Club Atlante informa que Ricardo Carbajal ha concluido su etapa como director técnico de la institución. Agradecemos profundamente su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo que estuvo al frente de nuestro equipo, así como el trabajo realizado en beneficio de estos colores y de nuestros colores", se lee en el mensaje.

Miguel Herrera se acerca al banquillo del Atlante

Desde que se hizo oficial el regreso del Atlante a Primera División, el 'Piojo' Herrera se ha colocado como uno de los candidatos a tomar la dirección técnica del equipo capitalino.

Aunque todavía no hay nada oficial, el exfutbolista de los Potros es el favorito para llegar al banquillo del nuevo integrante de la Liga MX, según los reportes que circulan en redes.

De acuerdo con Rubén Rodríguez, el 'Piojo' estaría firmando un contrato de dos años con el equipo procedente de la Liga de Expansión para guiarlos en su retorno al máximo circuito.

Lo único que se sabe es que la presentación del futuro técnico azulgrana sería a lo largo de esta semana.

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