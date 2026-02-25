David Martínez busca imponer "la nueva sangre mexicana" ante la leyenda 'Chito' Vera en UFC México

A menos de un año de haber debutado profesionalmente en el octágono más importante de las Artes Marciales Mixtas, la jaula de la Ultimate Fighting Championship, el próximo sábado, David Martínez enfrentará uno de los mayores retos de su joven carrera: medirse ante una leyenda latinoamericana como el ecuatoriano Marlon Vera.

Martínez, médico general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no rehúye al desafío. Con apenas dos combates registrados y un invicto que lo respalda, el mexicano asume el momento con respeto, pero también con determinación.

“Yo siempre peleo para ganar. Respeto a Vera como peleador y todo lo que ha hecho como representante de Latinoamérica, pero ya llegó la nueva sangre mexicana y latinoamericana que viene para quedarse”, dijo Martínez.

En lo personal, Martínez reconoce la evolución que ha vivido en apenas un año dentro de la organización. “Hace un año iba saliendo al octágono, iba casi rompiendo en llanto por la emoción que me causaba salir a mi primera pelea; sin embargo, sigo teniendo la misma emoción, la misma energía, fuerza y orgullo, pero ahora estoy más centrado y concentrado en lo que tengo que hacer”.

El contraste en las trayectorias añade un matiz especial al combate. Mientras Martínez apenas comienza a escribir su historia en la élite, Vera atraviesa un momento complicado: suma tres derrotas consecutivas y no conoce la victoria desde marzo de 2024. Sin embargo, su experiencia y recorrido lo mantienen como una prueba de fuego para cualquier prospecto.

“Me siento bastante cómodo con el trabajo [de preparación para esta pelea] y tengo confianza en que el sábado las cosas se van a dar bastante bien”, comentó Marlon.

Vera regresa a territorio mexicano diez años después de su última presentación en el país. El ecuatoriano no esconde la motivación adicional que representa esta velada, tanto por la necesidad de volver al triunfo como por el contexto especial de la cartelera.

"Tengo esa hambre de volver a la columna de victorias, de dar un espectáculo”, y añadió: “tengo sentimientos encontrados y el lujo de hacer la prepelea a la de mi amigo Brandon (Moreno), entonces estoy contento de compartir cartelera con el campeón mexicano”.

Mientras Martínez busca consolidarse como el nuevo rostro del MMA mexicano, Vera pelea por reivindicar su lugar entre la élite latinoamericana en una pelea que promete robarse los reflectores de la noche.