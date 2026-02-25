Victoria Jiménez Kasintseva sella el triunfo en el juego más largo en la historia del Mérida WTA

La de Andorra, Victoria Jiménez Kasintseva proveniente de la calificación ya anotó su nombre en los libros de historia del Mérida WTA 500, pero no sólo porque dio la sorpresa en el certamen tras venir de la clasificación para vencer a la octava sembrada y meterse a los cuartos de final, sino también porque junto a la polaca Magda Linette registraron el partido más largo del torneo.

Con el triunfo Jiménez Kasintseva se convirtió en la primera raqueta en avanzar a la ronda de cuartos de final del torneo, luego de una prolongada contienda de 3:20 horas, el partido más largo en la historia del torneo,

La joven de 20 años se metió por segunda vez en su carrera en la ronda de las mejores ocho al dejar parciales de 5-7, 7-6 (5) y 7-5. Ya que anteriormente hizo lo propio en la cita de Guadalajara.

Jiménez Kasintseva fue de menos a más, pues en los primeros juegos la de Andorra batalló con sus tiros profundos; muchos de sus errores fueron tiros que se fueron muy lejos de la línea de fondo. Esto al final, le cobró factura y la polaca se echó al bolsillo el primer parcial 7-5.

Pero si el inció de la contienda llevó a ambas competidoras al máximo, el segundo set no se quedó corto. Comenzó bien para Victoria, quien se fue al frente para poner el marcador 3-1. Pero Linette no se quedó con lo brazo cruzados y respondió para darle la vuelta a las acciones. Aún así la andorrana logró recuperarse para llevarse la manga.

Para ese momento, el partido las manecillas del reloj ya habían hecho un largo recorrido, aún faltaba un parcial que sería igual de disputado, con un 7-5 de nueva cuenta hizo estallar a la afición que celebró el triunfo de Jiménez Kasintseva.