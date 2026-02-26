"El deporte salvó mi vida": ‘Lazy Boy’ enciende Tacuba junto a Michael Morales

El mexicano Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez y el ecuatoriano Michael Morales ofrecieron una auténtica cátedra de artes marciales mixtas en el corazón de Tacuba, en el Pilares Tlacopan, donde convivieron y entrenaron con niñas, niños y jóvenes que sueñan con algún día pisar el octágono de la UFC.

Entre las asistentes estuvo la maestra de kick boxing y peleadora activa Valeria Rosales, quien acudió junto a su alumna Vanessa, con quien trabaja en el programa Ponte Pila, iniciativa en la que imparte clases gratuitas porque, como ella misma explica, “hay muchos que no tienen los recursos para tomar clases”.

Las jóvenes llegaron sin saber que se encontrarían con dos figuras del octágono. La sorpresa fue total. “Fue una gran sorpresa que vinieran 'Lazy' y Michael. Nos pusimos muy felices porque no siempre puedes conocer a unas estrellas de este nivel y tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, no para llamar la atención, sino para que ellos nos corrigieran y tener interacción. Resultó ser muy padre”, relató Valeria, aún emocionada.

Por su parte, Vanessa destacó la importancia de los detalles técnicos que recibieron durante la sesión. “Estoy feliz de que nos hayan corregido y que nos hayan dicho cómo girar la cadera. Estuvo muy padre, la verdad”, aseguró.

Durante la práctica, las madres de varios de los deportistas siguieron atentas cada movimiento, compartiendo la emoción de sus hijos y agradeciendo la oportunidad. Aunque no todas ubicaban del todo a ‘Lazy Boy’ y a Morales, entre ellas se escuchaban los nombres que corrían de boca en boca.

Al finalizar la activación, ‘Lazy Boy’ atendió a la prensa y habló sobre los sentimientos encontrados que le provoca no formar parte de la cartelera de UFC México, que se celebrará el próximo sábado en la Arena CDMX. “Espero estar ya bien de salud para poder pelear por mi tierra”, declaró el mexicano.

¿Preocupado por la situación de violencia en el país?

También fue cuestionado sobre la situación que vive el país tras los hechos violentos del pasado fin de semana con respecto al abatimiento de 'El Mencho', ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y la violencia que se desató derivado del operativo.

Aunque en un inicio dudó en profundizar, fiel a su estilo frontal, terminó por fijar postura: “Lamentablemente la situación que tenemos es algo complicada. La verdad es que quiero guardarme un poquito mis palabras en esa pregunta, pero espero que la gente que esté en el poder haga su trabajo y se dé cuenta de que México es potencia en deportes de combate. En esto, en agarrarnos a chingadazos”.

Y lanzó una petición directa: “Ojalá puedan apoyar un poquito más el talento, a esto que amamos los mexicanos y en lo que somos muy buenos y somos potencia mundial”.

Rodríguez dejó claro que este tipo de actividades forman parte de su compromiso personal con las nuevas generaciones.

“Estoy más que abierto. Me presté sin duda alguna a esta actividad porque me encanta compartir un poquito de lo que el deporte ha hecho en mi vida… Era para que yo hubiera terminado en las calles y estuviera haciendo otro tipo de cosas, y el deporte salvó mi vida”, concluyó.

