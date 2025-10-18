Lazy Boy ayuda a los damnificados en Poza Rica; lanza un fuerte mensaje contra las autoridades

Después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, calificara el desbordamiento del río Cazones con un "se desbordó ligeramente”, la indignación creció. No solamente por la postura de las autoridades, sino porque —en voces de los damnificados— la ayuda por parte del sector gubernamental ha sido tardía. Casi ausente.

En esa indignación, el peleador Ronaldo Rodríguez —mejor conocido como “Lazy Boy”— alzó la voz y le dedicó un mensaje al gobierno de México: “Aquí es donde se deberían estar gastando el pi… dinero”.

“Aquí se ve cuando eres veracruzano: en las buenas y en las malas. [...] Es horrible lo que está pasando. La verdad es que… Qué poca madre que el gobierno esté ocultando lo que está pasando. Vean la situación en la que se encuentra la gente y pregúntenle a cualquiera que vive aquí sí ha venido la Guardia Nacional. O si ha salido el ejército”, sentenció el luchador.

Pese a que es oriundo del estado de Chiapas, “Lazy Boy” se declaró de “corazón veracruzano”. Por lo que decidió trasladarse al municipio de Poza Rica, golpeado fuertemente por el desbordamiento del río, para apoyar a los damnificados por las inundaciones.

En sus palabras, no le importa ensuciarse de lodo. Lo cierto es que prefiere meterse a las colonias y entregar los víveres con sus propias manos, ya que entiende que existe una desconfianza y una desinformación: “A pesar de todo el desmadre que hay, la gente es increíble. La gente sigue siendo positiva. [...] Ver sus sonrisas, a pesar de la tragedia, eso no tiene precio”.

A través de su cuenta de Instagram, el luchador mexicano no solamente compartió imágenes de los víveres que repartió en el municipio de Poza Rica, también contrastó las palabras de la gobernadora Rocío Nahle con videos de la realidad que se vive en territorio veracruzano.

Siete días después de las severas inundaciones, el gobierno de México elevó la cifra de personas fallecidas a 76 en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Así como 39 continúan desaparecidas.

Lee también Exjugador de Tigres fue detenido con cargos de homicidio por asesinato de dos agentes de tránsito en Culiacán