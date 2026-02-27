Concachampions: Así se jugarán los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf

Más Información
Luego de que se disputaran los partidos de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, quedaron definidos los duelos de los octavos de final.
Los once equipos que superaron sus enfrentamientos se unieron a los cinco que clasificaron, directamente, entre los 16 mejores.
De esta manera, el San Diego FC, los Tigres, el América, el Monterrey, el Cruz Azul, el Nashville SC, Los Angeles FC, el Cincinnati FC, el Vancouver Whitecaps, Los Angeles Galaxy y el Philadelphia Union se instalaron en la siguiente instancia
Mientras que los Pumas, el Forge FC, el Olimpia, el Xelajú, el Vancouver FC, el Atlético Ottawa, el Real España, la Universidad O&M FC, el Cartaginés, el Sporting San Miguelito y el Defence Force quedaron eliminados.
Con los 16 clubes ya instalados en la siguiente fase, se confirmaron las llaves, así como los días y los horarios en los que se disputarán.
Los partidos de ida de jugarán entre el 10 y el 12 de marzo y los de vuelta serán entre el 17 y 19 de marzo.
Cabe resaltar que, desde la primera ronda, el acomodo de los cruces ya está definido, es decir, cada uno de los equipos ya sabe a quién se enfrentaría en las siguientes rondas en dado caso de avanzar.
Así se jugarán los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf
IDA
- Philadelphia Union vs América
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Subaru Park
- Monterrey vs Cruz Azul
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: BBVA
- Los Angeles FC vs Alajuelense v
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Hora: 20:00
- Estadio: BMO
- Nashville SC vs Inter Miami
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Hora: 18:30
- Estadio: GEODIS Park
- Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant FA
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Hora: 18:30
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- San Diego FC vs Toluca
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Hora: 20:30
- Estadio: Snapdragon
- FC Cincinnati vs Tigres
- Fecha: Jueves 12 de marzo
- Hora: 20:00
- Estadio: TQL
- Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders
- Fecha: Jueves 12 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: BC Place
VUELTA
- Alajuelense vs Los Angeles FC
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Alejandro Morera Soto
- Cruz Azul vs Monterrey
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Hora: 21:00
- Estadio: Cuauhtémoc
- Inter Miami vs Nashville SC
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Chase
- América vs Philadelphia Union
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Toluca vs San Diego FC
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 21:00
- Estadio: Nemesio Diez
- Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 20:00
- Estadio: One Spokane
- Tigres vs FC Cincinnati
- Fecha: Jueves 19 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Universitario
- Mount Pleasant FA vs Los Angeles Galaxy
- Fecha: Jueves 19 de marzo
- Hora: 18:00
- Estadio: National
