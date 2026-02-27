Concachampions: Así se jugarán los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf

Luego de que se disputaran los partidos de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, quedaron definidos los duelos de los octavos de final.

Los once equipos que superaron sus enfrentamientos se unieron a los cinco que clasificaron, directamente, entre los 16 mejores.

De esta manera, el San Diego FC, los Tigres, el América, el Monterrey, el Cruz Azul, el Nashville SC, Los Angeles FC, el Cincinnati FC, el Vancouver Whitecaps, Los Angeles Galaxy y el Philadelphia Union se instalaron en la siguiente instancia

Mientras que los Pumas, el Forge FC, el Olimpia, el Xelajú, el Vancouver FC, el Atlético Ottawa, el Real España, la Universidad O&M FC, el Cartaginés, el Sporting San Miguelito y el Defence Force quedaron eliminados.

Con los 16 clubes ya instalados en la siguiente fase, se confirmaron las llaves, así como los días y los horarios en los que se disputarán.

Los partidos de ida de jugarán entre el 10 y el 12 de marzo y los de vuelta serán entre el 17 y 19 de marzo.

Cabe resaltar que, desde la primera ronda, el acomodo de los cruces ya está definido, es decir, cada uno de los equipos ya sabe a quién se enfrentaría en las siguientes rondas en dado caso de avanzar.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf

IDA

Philadelphia Union vs América

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: Subaru Park

Monterrey vs Cruz Azul

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: BBVA

Los Angeles FC vs Alajuelense v

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 20:00

Estadio: BMO

Nashville SC vs Inter Miami

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Hora: 18:30

Estadio: GEODIS Park

Los Angeles Galaxy vs Mount Pleasant FA

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Hora: 18:30

Estadio: Dignity Health Sports Park

San Diego FC vs Toluca

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Hora: 20:30

Estadio: Snapdragon

FC Cincinnati vs Tigres

Fecha: Jueves 12 de marzo

Hora: 20:00

Estadio: TQL

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders

Fecha: Jueves 12 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: BC Place

VUELTA

Alajuelense vs Los Angeles FC

Fecha: Martes 17 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Morera Soto

Cruz Azul vs Monterrey

Fecha: Martes 17 de marzo

Hora: 21:00

Estadio: Cuauhtémoc

Inter Miami vs Nashville SC

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: Chase

América vs Philadelphia Union

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Toluca vs San Diego FC

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 21:00

Estadio: Nemesio Diez

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 20:00

Estadio: One Spokane

Tigres vs FC Cincinnati

Fecha: Jueves 19 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: Universitario