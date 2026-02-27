Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 8 HOY viernes 27 de febrero

La segunda parte del Clausura 2026 ya está en marcha, por lo que cada vez se vuelve más importante la obtención de puntos.

Luego de que siete jornadas se disputaran, ninguno de los 18 equipos de la Liga MX se puede dar el lujo de dejar escapar unidades de cara al arranque de la Liguilla.

A pesar de que ya han pasado siete partidos, matemáticamente, todos los clubes tienen opciones de clasificar a la Fiesta Grande.

Aunque, cada vez se van cerrando las posibilidades y la tabla general se encuentra más disputada, con varias peleas desarrollándose.

En la parte alta, las Chivas, el Cruz Azul, los Pumas, el Toluca y el Pachuca están luchando por los primeros cuatro lugares para recibir los juegos de vuelta en condición de local.

Los Pumas de Efraín Juárez se juegan el invicto en el Clausura 2026 ante el Tijuana en la Jornada 8 / FOTO: Imago7

Mientras que el Atlas, el América y los Tigres tratarán de permanecer ubicados dentro de los ocho primeros puestos porque el Monterrey, el Necaxa, el Tijuana, el Atlético San Luis y el León les siguen los pasos de cerca.

Por su parte, el Querétaro, el Puebla, el FC Juárez, el Mazatlán FC y el Santos no atraviesan por el mejor momento y cada vez se vuelve más complicada su clasificación a la Liguilla.

Por tal motivo, cada duelo es importante para los equipos porque la Fiesta Grande está cada vez más cerca de comenzar.

Este viernes 27 de febrero, se pone en marcha la Jornada 8, es decir, prácticamente, la mitad del torneo está por concluir.

Hoy se disputarán cuatro partidos que prometen brinda espectáculo porcada cada uno de los clubes buscará quedarse con el triunfo y los tres puntos.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 8 de la Liga MX HOY

Mazatlán FC vs Pachuca

Fecha: Viernes 27 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

Querétaro vs Santos

Fecha: Viernes 27 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: Corregidora

Transmisión: FOX+/FOX One

FC Juárez vs Atlas

Fecha: Viernes 27 de febrero

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One