Javier Aguirre sufre para definir su lista final rumbo a la Copa del Mundo

Richard Ledezma se siente “cada vez más cerca” de ganarse un lugar en el Mundial 2026 con México

Erik Lira está seguro que la Selección Mexicana está lista y jugará “el mejor Mundial en la historia de nuestro país”

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

Sheinbaum agradece a la FIFA su respaldo a México como sede del Mundial 2026, pese a violencia por abatimiento del "Mencho"

El triunfo sobre Islandia (4-0) fue el tercero consecutivo para la en el 2026 y el primero en territorio azteca, antes de la reinauguración del estadio Banorte y el posterior debut en la Copa del Mundo 2026.

Para los jugadores mexicanos, estos cinco partidos que restan son exámenes donde tendrán que luchar por un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre y convencerlo de que son la opción ideal para el Tri. Erik Lira, a pesar de ser uno de los jugadores más recurrentes en las convocatorias del Vasco, después del triunfo en La Corregidora, mencionó que todos intentan complicarle la decisión final al entrenador.

“Nos vamos con sensaciones positivas. Traíamos la idea de demostrar y todos queremos ponerle difícil la última palabra a Javier (Aguirre)”, expresó en zona mixta.

Además, compartió su emoción por la posibilidad de defender a su país en un Mundial.

“Estoy cada vez más ilusionado y más cerca del sueño, pero no voy a parar hasta estar el 11 de junio con la playera selección en la cancha”, declaró Lira.

Al ser cuestionado sobre su pronóstico en el torneo, Lira aseguró que “vamos a llegar hasta donde nosotros queramos. Esta selección está lista para el mejor Mundial en la historia de nuestro país”.

Erik Lira, durante el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Islandia - Foto: Imago7
Erik Lira, durante el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Islandia - Foto: Imago7

