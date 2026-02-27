Cuando Javier Aguirre llegó a la Selección Mexicana en 2024 para vivir una tercera etapa al frente del Tricolor, en su radar, únicamente tenía a dos elementos del Guadalajara como infaltables de sus convocatorias: Raúl Tala Rangel y Roberto Alvarado.

Hoy, ya no son únicamente dos nombres. El buen momento que viven las Chivas bajo el mando del Gabriel Milito ha hecho que en el combinado nacional volteen a ver lo hecho en el cuadro tapatío.

Ahora, ya suenan nombres como Richard Ledezma, Armando La Hormiga González, Luis Romo y hasta Brian Gutiérrez, quien llegó al Rebaño para este torneo.

Si bien, Romo y Gutiérrez parecen estar un poco más alejados que los otros mencionados para estar en una hipotética lista final rumbo a la Copa del Mundo 2026, el Vasco Aguirre cada vez voltea a ver más a los elementos de Verde Valle.

Pero más allá de lo importante que podría significar para las Chivas que sus jugadores sean parte de la Selección Mexicana, hay un problema de fondo que podría afectarles en este Clausura 2026.

Todo aquel futbolista que milite en la Liga MX y sea elegido para disputar el Mundial 2026, no podrá disputar la Liguilla con su respectivo club, situación que mermaría al Guadalajara.

Sin Raúl Rangel y sin el Piojo Alvarado, que lucen seguros en el campeonato de la FIFA, ¿quiénes tomarán sus lugares?

Al menos en el arco rojiblanco, todo indica que Óscar Whalley sería el elegido, mientras que el habilidoso Hugo Camberos se perfila podría cubrir la ausencia de Roberto, quien es uno de los “consentidos” de Aguirre.

Vaya problema que tendrían en Verde Valle si se va el lateral Richy Ledezma. El joven Miguel Gómez, que suma apenas 76 minutos, sería quien tome la banda derecha.

González se estrenó como goleador ante Islandia, sigue en plan grande con las Chivas y parece ganarse un lugar en el Tricolor. Perder a su campeón de goleo supone un duro impacto, a quien tendrían que cubrirlo con Ángel Sepúlveda o Ricardo Marín.