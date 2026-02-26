Richard Ledezma se siente “cada vez más cerca” de ganarse un lugar en el Mundial 2026 con México

Tan solo hace un mes, el futbolista del Guadalajara, Richard Ledezma, recibió la aprobación de la FIFA para poder jugar con la Selección Mexicana después de su paso por Estados Unidos.

En ese tiempo, el lateral de las Chivas fue convocado a los partidos amistosos contra Panamá, Bolivia (no jugó) y en su segunda aparición contra Islandia, anotó su primer gol con la camiseta tricolor.

Nacido en Phoenix, Arizona, pero de padres mexicanos, Ledezma ha complementado su gran nivel demostrado en Liga MX con grandes actuaciones en Selección, por lo que se siente confiado de que está cada vez más cerca la oportunidad de cumplir su sueño y jugar un Mundial.

“Tengo la confianza que me dan los profes y la verdad creo que estoy cerca (de ser convocado a la lista del Mundial). Ojalá lo logre hacer bien todavía en Chivas”, declaró Ledezma al finalizar el partido en Querétaro.

En las últimas dos listas del Vasco, las Chivas han sido la base de la Selección, y ‘Richi’ aseguró que “nosotros queremos lo mejor para Selección y los esfuerzos que hacen mis compañeros los ponen cerca de esa lista final”.

Contra Islandia, él, Armando ‘la Hormiga’ González y Brian Gutiérrez anotaron y tiñeron la victoria mexicana con los colores del Rebaño.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Después del partido amistoso contra Islandia, al Tricolor se le acerca la primera fecha FIFA del año, misma que será especial por la reinauguración del estadio Azteca, ahora nombrado Banorte.

Primero, jugará contra Portugal el 28 de marzo a las 19:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula, donde el público mexicano podrá disfrutar a Cristiano Ronaldo y las estrellas lusitanas.

Después, jugará contra Bélgica el 31 de marzo a las 19:00 horas en el Soldier Field de Chicago.

