Javier Aguirre sufre para definir su lista final rumbo a la Copa del Mundo

En enero, Javier Aguirre declaró que su convocatoria para marzo, en la primera Fecha FIFA del año, sería una lista muy idéntica a lo que se verá en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el Vasco ha tenido complicaciones para el armado de su lista final para el próximo Mundial de 2026. Así lo aceptó luego de vencer (4-0) a Islandia en el estadio Corregidora.

Las múltiples lesiones que se han presentado en algunos seleccionados nacionales han hecho un martirio en la elección de jugadores para el técnico nacional.

“Es correcto, tengo que ir en la semana a Europa, voy a ver cómo están todos. Sé cómo está (Luis) Chávez, Santi (Giménez) iba el martes a Holanda a ver si ya puede estar, Huescas ahí está, Chino también", declaró el timonel en Querétaro.

Lee también Aficionados viven el México vs Islandia entre el miedo controlado por el Ejército Mexicano

A estas alturas, desconoce si llegarán en buena forma a la próxima Copa del Mundo. Aguirre esperará hasta el final a cada uno de sus elementos que están fuera de actividad con sus clubes por lesión.

"No peleando, pero estamos discutiendo con sus clubes el proceso de rehabilitación, lo de Edson (Álvarez) no estaba en el radar. Luis Romo se nos rompió para seis u ocho semanas. Hay gente que nos ayudó en el pasado y no sabemos si llegarán”, agregó Aguirre.

Al Vasco le restan los partidos frente a Portugal, Bélgica, Ghana, Australia y Serbia. Por lo menos después de los duelos en marzo deberá definir a los 26 elementos que confirmarán su convocatoria final.

“Individualmente tomamos notas de algunas cosas positivas, otras no tanto. Nos quedan cinco partidos más para definir de una vez por todas a los 26 jugadores que nos representarán en la Copa del Mundo”, concluyó el técnico de la Selección Nacional.

Lee también Erik Lira está seguro que la Selección Mexicana está lista y jugará “el mejor Mundial en la historia de nuestro país”