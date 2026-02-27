Después de quedar eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf, en Cantera entendieron muy bien que apostar por el torneo Clausura 2026 de la Liga MX es lo único que les quedaba para rescatar este semestre.

Los Pumas de Efraín Juárez tienen una complicada misión esta noche frente a los Xolos de Tijuana, para cuidar su invicto y seguir de cerca el acecho sobre las Chivas, líder de la competencia.

El Club Universidad llega tercero de la clasificación, con 15 puntos y como uno de los dos equipos invictos en el torneo; el otro es el Toluca. Sin embargo, los auriazules no suelen salir con tres unidades de La Frontera.

En 15 partidos que han disputado contra Tijuana en el estadio Caliente únicamente han ganado en tres ocasiones; la última fue en la Jornada 1 del Apertura 2023.

Por su parte, el equipo que dirige Sebastián Loco Abreu quiere terminar con su racha de cinco partidos sin victoria.

Los Xolos, que suman cinco empates en este certamen, no ganan desde la Jornada 2, cuando vencieron (1-2) a Querétaro.

En caso de vencer a Xolos en su casa, los Pumas podrían saltar al liderato, a espera de lo que haga Chivas, líder del certamen, que suma 18 unidades y enfrentará al Toluca en el estadio Nemesio Díez; Cruz Azul, segundo de la clasificación, lleva 16 puntos y se medirá fuera de casa a Monterrey.

Pumas mejora de a poco, es por ahora la mejor ofensiva (14) y el sello de Efraín Juárez parece impregnarse en su juego. Ganar esta noche en la complicada frontera de Tijuana significaría un golpe de los auriazules en la mesa.