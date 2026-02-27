Más Información

Liga MX anuncia cambio de fecha para el partido del América

Pumas se mantiene invicto en el Clausura 2026 tras empatar con Tijuana y dormirá como sublíder

Equipo mexicano de clavados conquista la medalla de plata en Copa Mundial de Canadá

Rinden homenaje en los juegos de la Liga MX a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida

El encuentro entre América y Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del torneo, cambió de fecha.

Así lo dio a conocer este viernes la Liga MX mediante un breve comunicado: La Liga BBVA MX informa cambio de horario para partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

“El partido entre Queretaro y Club America se disputará el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora”, se puede leer en su anuncio.

El juego entre Gallos Blancos y Águilas estaba programado a la misma hora en el estadio Corregidora, aunque iba a ser el domingo 8 de marzo.

El cotejo entre Pachuca y Puebla, programado para el día 7 de marzo a las 17:00 horas, cambió de horario y se recorrió.

“Asimismo, el encuentro entre Tuzos y Puebla se disputará el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo”, informaron.

