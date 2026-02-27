Más Información

Isabella Fierro sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Tijuana vs Pumas este viernes 27 de febrero

Erick Sánchez alza la voz y pide más oportunidades para los mexicanos en Europa: Tenemos los hue...

México está listo para recibir el Mundial 2026, afirma Gabriela Cuevas; destaca trabajo de la Guardia Nacional en Jalisco

Caliente.mx se convierte en socio oficial de UFC en México

Erick "Chiquito" Sánchez fue contundente. Para el mediocampista del , la falta de oportunidades en Europa mucho tiene que ver con la nacionalidad del futbolista.

El reciente seleccionado nacional asegura que cualquier futbolista convocado contra el Tricolor podría estar en el viejo continente, lamentablemente, no es así y los motivos podrían ser muchos.

"Estoy seguro que cualquiera de los mexicanos que estamos en selección y no estuviera aquí ya fuera vendido a Europa por la cantidad que sea. También no sé si lo equipos de Europa no se animen tanto a venir", mencionó el surgido de Pachuca.

Sánchez no entró en mayor polémica y optó por no decir el porqué, pero sí considera que el ser mexicanos les resta puntos en el futbol europeo

"No sé por qué, es algo que no me corresponde decir, pero en lo personal el que seamos mexicanos... la gente en Europa piensa que no lo valemos y están muy equivocados", aseveró el Chiquito.

"Darse en la madre y tener lo huevos", características del mexicano que Erick Sánchez destaca en su intento por alzar la voz y demostrar que están en un error al no darle más oportunidades a los mexicanos.

"Si se dan cuenta hay calidad impresionante en todos los equipos y en los mexicanos. Podríamos jugar en cualquier lugar. A mí sí se me hace que nos demeritan poco y conscientes de que somos mexicanos y tenemos los huevos para salir y partirnos la madre donde sea y cuando tengamos una oportunidad la vamos a aprovechar", concluyó contundente.

