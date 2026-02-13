El nuevo América de André Jardine; el tricampeonato ya es historia

Hace una semana, Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, expresó su deseo por volver a ver a las Águilas en lo más alto, en la disputa de títulos. Después del histórico tricampeonato, los de Coapa sólo han recibido golpes. El equipo de época —comandado por André Jardine— aún tiene deudas pendientes, como coronarse a nivel internacional. Los jugadores con los que comenzó su andar han cambiado.

Ya sin nombres como Jonathan Rodríguez, Julián Quiñones, Richard Sánchez, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo y Luis Fuentes, entre otros, las Águilas buscan retomar el protagonismo perdido durante 2025. Para eso, han sumado elementos que confirman una reconstrucción, a la espera de consolidar nuevamente un equipo competitivo.

En la cúpula, Diego Ramírez dejó el cargo de director deportivo y en su lugar quedó Antonio Ibrahim, quien ya trabajaba como parte del área de scouting.

Las Águilas viven una reconstrucción, después de la final perdida contra el Toluca y quedar sin boleto al Mundial de Clubes. Ahora, con sabor brasileño, buscan llevar al América a lo más alto y conquistar títulos.

Raphael Veiga, Rodrigo Dourado, Vinicius Moreira y el uruguayo Thiago Espinosa, son parte del nuevo América. El tricampeonato ya es historia, las piezas se mueven y los aficionados tienen hambre de volver a ver a su equipo en la disputa de títulos, en especial la Concachampions, esa que no gana desde 2016.