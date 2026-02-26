Álvaro Fidalgo no se olvida del América durante una dinámica con el Real Betis

Álvaro Fidalgo sigue sin olvidarse del América y los aficionados azulcrema mantienen vivo el recuerdo del Maguito, como uno de los grandes ídolos en los últimos años.

Acciones como estas, hacen que la relación entre Fidalgo y el americanismo siga fuerte. El hoy, jugador del Real Betis recordó a las Águilas durante una dinámica para redes sociales con el conjunto bético.

Al volante español se le preguntó sobre cinco cosas infaltables para poder vivir en México y él respondió: La comida, la gente, el futbol, hay muy buenas playas y el Club América.

De inmediato su respuesta se viralizó en redes y causó nostalgia en la fanaticada azulcrema, que parece no ha superado el adiós del último de sus ídolos.

Álvaro Fidalgo llegó en 2021 al América, como un total desconocido, proveniente del CD Castellón de España y aunque fue de menos a más, con episodios que lo pusieron como villano, supo salir del bache y se convirtió en un referente de los azulcrema.

Fidalgo se fue de las Águilas con seis títulos: Tres Liga MX, Un Campeón de Campeones, una SuperCopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

