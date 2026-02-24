El torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil superó la mitad de la fase regular y las Rayadas de Monterrey continúan en lo más alto de la clasificación, luego de su goleada (6-0) sobre el Atlético de San Luis.

Monterrey encabeza la tabla con 26 puntos y marcha invictas con ocho triunfos y dos empates; Pachuca es el segundo lugar con 23 unidades; sin embargo, Chivas y las Águilas del América tienen su duelo pendiente.

Este domingo estaba programado el Clásico de México para disputarse en el estadio Akron; sin embargo, fue pospuesto por la violencia que se vive en Jalisco, luego del abatimiento al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Aún no hay fecha para el compromiso entre Chivas y Águilas, quienes ocupan las posiciones tres y cinco con 22 y 21 unidades, respectivamente; el Toluca marcha en el cuarto lugar con 22 puntos.

Tigres (21), Pumas (17) y Cruz Azul (15) completan los ocho primeros lugares, los puestos de la Liguilla del futbol mexicano.

En la parte baja, Necaxa dejó el último sitio, luego de conseguir su primera victoria, tras vencer 2-1 al Querétaro en el estadio Victoria; son precisamente las queretanas quienes no han podido ganar en lo que va de la temporada y suman apenas un punto.

Así marcha la tabla de la Liga MX Femenil

Después de esta Jornada 10, la Liga MX Femenil tendrá una pausa por la actividad de la Selección Mexicana. La competencia local se reanudará hasta el 11 de marzo con el choque entre Atlético de San Luis y Puebla.