Los mejores memes del triunfo de México ante Islandia

Erik Lira está seguro que la Selección Mexicana está lista y jugará “el mejor Mundial en la historia de nuestro país”
Sheinbaum agradece a la FIFA su respaldo a México como sede del Mundial 2026, pese a violencia por abatimiento del "Mencho"
La Selección Mexicana de Javier Aguirre convirtió la noche en Querétaro en una fiesta absoluta tras vencer con autoridad (4-0) a Islandia en el Estadio Corregidora. El equipo mostró solidez en todas sus líneas y un control del partido que hizo vibrar a la afición desde el primer minuto.
Richard Ledezma abrió la cuenta con una jugada llena de determinación, seguida por la anotación de Armando González, quien aprovechó una desatención de la defensa europea para ampliar la ventaja. Ya con el partido controlado, Jesús Gallardo puso la cereza del pastel con el tercer tanto, desatando el júbilo de los miles de aficionados que llenaron las gradas y celebraron cada acción como si fuera una final.
La euforia no se quedó únicamente en el estadio: rápidamente se trasladó a redes sociales, donde los seguidores del Tri celebraron la victoria con una lluvia de memes.
