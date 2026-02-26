Los mejores memes del triunfo de México ante Islandia

La Selección Mexicana de Javier Aguirre convirtió la noche en Querétaro en una fiesta absoluta tras vencer con autoridad (4-0) a Islandia en el Estadio Corregidora. El equipo mostró solidez en todas sus líneas y un control del partido que hizo vibrar a la afición desde el primer minuto.

Richard Ledezma abrió la cuenta con una jugada llena de determinación, seguida por la anotación de Armando González, quien aprovechó una desatención de la defensa europea para ampliar la ventaja. Ya con el partido controlado, Jesús Gallardo puso la cereza del pastel con el tercer tanto, desatando el júbilo de los miles de aficionados que llenaron las gradas y celebraron cada acción como si fuera una final.

La euforia no se quedó únicamente en el estadio: rápidamente se trasladó a redes sociales, donde los seguidores del Tri celebraron la victoria con una lluvia de memes.

Lee también Estadio La Corregidora se convierte en un búnker de seguridad para el México vs Islandia

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE MÉXICO

El Vasco Aguirre va a desarmar a las Chivas para la liguilla jajaja, a bailarpic.twitter.com/yaw6iEwdNJ — Carlos Adrián (@C4RL0S_4DR14N) February 26, 2026

Como me mira la delantera de México en el Mundial con Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Hormiga González



pic.twitter.com/wgGSKfaGZd — Roberto Haz (@tudimebeto) February 26, 2026

Todo Twitter fútbol viendo a la Selección Mexicana esperando a que un jugador la cague para putearlo. pic.twitter.com/RBku6TMsgf — ︎ ︎ ︎ ︎• (@Hidalg0CT) February 26, 2026

“Nah we, nos va a quitar a medio plantel, que se vaya alv la selección”



Yo con el gol y la asistencia de la hormiga:

pic.twitter.com/hHab6ePi2c — chiquis (@___chiquiis) February 26, 2026

Lo que siente la defensa de Islandia cuando la Hormiga González toca el área chica.pic.twitter.com/rqqFW6CkQF — 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙭! (@JorgEVERYONE) February 26, 2026