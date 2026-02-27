Pumas se mantiene invicto en el Clausura 2026 tras empatar con Tijuana y dormirá como sublíder

La garra auriazul volvió a presentarse en el momento más oportuno. Los Pumas empataron (1-1) con el Tijuana y se mantienen invictos en el Clausura 2026.

Gracias a una anotación de Juninho, el equipo de Efraín Juárez llegó a ocho partidos en fila sin conocer la derrota y firmó su mejor arranque de torneo desde el Guard1anes 2020, donde disputó la final ante el León.

Con el punto sumado, el conjunto auriazul dormirá como sublíder general, a sólo dos puntos de las Chivas de Gabriel Milito.

Desde el primer minuto en el estadio Caliente, el equipo de Efraín Juárez demostró sus ganas de llevar el ritmo del partido, se adueñó, por completo, del balón y no permitió que los Xolos “jugaran”.

Aunque, la escuadra fronteriza lucía cómoda sin la pelota y esperando a que su rival fuera el que propusiera.

Sin embargo, a diferencia de otros juegos, los Pumas no crearon demasiado peligro en el área rival, a pesar de que tuvieron el esférico a su mercede.

En el último tercio del terreno de juego, los jugados auriazules se quedaron sin ideas y estuvieron cerca de pagar caras las consecuencias.

Antes de que finalizara el primer tiempo, en una jugada prefabricada, el Tijuana se puso al frente en el marcador (39').

Ramiro Árciga no lo pensó dos veces y, de primera intención, conectó un pase quirúrgico de Kevin Castañeda en las inmediaciones del área.

El disparo del volante mexicano fue, ligeramente, desviado y Keylor Navas no pudo hacer nada para evitar la caída de su marco.

De nueva cuenta, el equipo de Efraín Juárez sufrió en una jugada a balón parado. Debe corregir, inmediatamente, su punto débil.

A destacar, la reacción que vuelven a tener sus futbolistas cuando se ven abajo en el marcador.

Cuando todo parecía indicar que los universitarios se irían al descanso perdiendo, por la mínima, apareció Juninho conseguir el empate (45+3').

El atacante brasileño aprovechó un balón que le quedó, únicamente, para empujar, tras un disparo de Robert Morales que se estrelló en el poste.

Cuarta anotación del ex del Flamengo en sus ocho primeros partidos con la camiseta auriazul; cayó como anillo al dedo.

El resto del encuentro fue un mero trámite. En algún momento, parecía que ambos clubes buscarían la victoria; sin embargo, el punto no resultaba ser un mal negocio. Los dos apostaron por mantener el empate.

Los Pumas siguen invictos tras ocho jornadas y se mantienen peleando en la parte alta de la tabla. En la siguiente fecha, tendrán una prueba de fuego: reciben al Toluca en el Olímpico Universitario.