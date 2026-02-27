Un solo gol bastó para que el Mazatlán se impusiera al Pachuca en El Encanto. Los Cañoneros se encargaron de dar una de las sorpresas de este arranque de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Durante los primeros minutos del encuentro, los Tuzos tomaron el control del duelo con la posesión del esférico, pero no lograban sacar algo positivo con su dominio dentro del terreno de juego.

Ante la falta de oportunidades de peligro por parte de ambas escuadras, lo más relevante eran las faltas y las tarjetas amarillas que repartió el silbante.

Poco a poco el equipo local tomaba la iniciativa y rebasando los 30 minutos de juego tuvieron la primera. En el 40', Un remate de cabeza se estrelló en el travesaño del arco tuzo, los Cañoneros estaban cerca de sacudir las redes.

Ya en el añadido del primer tiempo, Dudu se hizo presente en el marcador. Un re centro de cabeza de Merolla dejó de frente al arco al atacante brasileño, que con dos toques definió ante el achique de Carlos Moreno y de esta forma hacer gritar a los seguidores presentes en el inmueble.

Así llegó el descanso, con los mazatlecos adelante en el marcador y los tuzos desesperados de no haber concretado su dominio durante los primeros 20 minutos del partido.

En la segunda parte, Esteban Solari sacudió la banca del Pachuca para encontrar una respuesta.

Inmediatamente, Dudu volvió a incomodar al sector defensivo del Pachuca con un peligroso disparo que paso cerca de la portería hidalguense.

Enner Valencia buscó la reacción de los suyos con un complejo disparo que ocasionó una buena reacción del arquero del Mazatlán. Para el 72, el cuadro visitante volvía a generar peligro, pero no tenían fina la puntería.

Por más que lo intentaron, los Tuzos no lograron encontrar el gol y Mazatlán cosechó una importante victoria para remar fuera de los últimos tres puestos de la clasificación.