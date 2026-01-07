Edgardo Codesal cree que César Ramos “tiene todas las cartas” para dirigir la final de la Copa del Mundo

César Ramos se perfila para ser uno de los silbantes que representarán a México durante la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, para Edgardo Codesal, el experimentado árbitro no sólo tendrá la oportunidad de participar en su tercer Mundial (Rusia 2018 y Qatar 2022), sino que será uno de los fuertes candidatos de la FIFA para dirigir la final.

“Llega en el momento más excelente de toda su carrera, de mayor madurez, con una condición física que le va a permitir brillar y, con toda su experiencia, va a ser uno de los grandes aspirantes a llegar hasta la final del mundo”, declaró.

El doctor Codesal considera que Ramos “tiene todas las cartas” para ser designado en el último duelo de la próxima justa mundialista, sobre todo por la experiencia de haber arbitrado tres partidos durante Rusia 2018 y cuatro en Qatar 2022, incluido el de semifinales entre Francia y Marruecos.

“El hecho de repetir le favorece mucho, se va abriendo camino, lo van conociendo más, y eso es una ventaja. La FIFA tiene conocimiento de que es un árbitro seguro y confiable para cualquier partido. Hemos visto su trabajo en los Mundiales anteriores, dirigir a grandes países con grandes estrellas, como Cristiano Ronaldo, y ha manejado la situación con gran capacidad; sabe a lo que se va a enfrentar”, puntualizó.