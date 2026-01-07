Más Información

Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones luego de la Jornada 1 del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se puso en marcha y ayer por la noche finalizó la primera jornada con el triunfo del Mazatlán FC sobre las Bravas de Juárez.

Con nueve triunfos y sin ningún empate, concluyó la Jornada 1 del Clausura 2026 para dejar a Cruz Azul en la cima de la clasificación, luego de su goleada (0-5) como visitante frente al León Femenil.

Las campeonas Tigres, Rayadas, Pachuca y Pumas también golearon a sus respectivos rivales. Por su parte, Chivas contra Atlético de San Luis y América ante Santos, ganaron con lo justo.

En un encuentro que no decepcionó y tuvo lluvia de goles, el Toluca Femenil se impuso en el estadio Nemesio Díez (5-3) al Tijuana, que puso resistencia en el infierno.

Resultados de la Jornada 1

Cruz Azul, semifinalistas en el pasado torneo Apertura 2025, quiere ser la revelación nuevamente y comenzó con una impresionante goleada.

  • Chivas 2-0 Atlético de San Luis
  • Pumas 4-1 Querétaro
  • Necaxa 1-4 Tigres
  • Rayadas 4-0 Puebla
  • León 0-5 Cruz Azul
  • Toluca 5-3 Tijuana
  • Santos 1-2 América
  • Atlas 0-3 Pachuca
  • Mazatlán FC 3-2 FC Juárez
Tabla de posiciones luego de la Jornada 1 del Clausura 2026. FOTO: Liga MX Femenil
