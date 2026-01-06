Televisa transmitirá a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Antonio de Valdés reveló este martes un buena noticia para todos los amantes del beisbol. El reconocido periodista dio a conocer que Televisa transmitirá los juegos de México en el Clásico Mundial de Beisbol.

La Selección Mexicana quiere hacer historia en el World Baseball Classic, luego del plausible tercer lugar que lograron en la pasada edición de 2023 y Televisa estará presente.

"Contaremos con el gusto de transmitir a la Selección Mexicana de Beisbol y todo el Clásico Mundial 2026 en las pantallas de Televisa Univisión, señal abierta y Vix", reveló Toño en una publicación de X.

Junto al mensaje celebrado por la fanaticada beisbolera, aparecen su compañero Enrique Burak y él, durante una transmisión, hace ya varios años.

"Eso sí, extrañaremos a Pepillo (Segarra)", agregó de Valdés.

Lee también Randy Arozarena regresa a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial

Los juegos que disputará México en el Clásico Mundial de Beisbol

México sorprendió al mundo luego de avanzar hasta semifinales y tener al borde de la eliminación a la Selección Japonesa de Shohei Ohtani.

Sin embargo, sucumbieron y tuvieron que conformarse con un histórico tercer lugar. Este año, quieren repetir la hazaña y llegar aún más lejos.

LaSelección Mexicana está ubicada en el Grupo B junto a Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.

México vs Reino Unido | Viernes 6 de marzo

México vs Brasil | Domingo 8 de marzo

México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo

México vs Italia | Miércoles 11 de marzo

Lee también El peculiar requisito para estar en la Selección Mexicana de Beisbol; Rodrigo López lo explica