Más Información

Alejandro Kirk fortalece a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol

Alejandro Kirk fortalece a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol

Julio González saldría del Puebla tras malas actuaciones con el equipo

Julio González saldría del Puebla tras malas actuaciones con el equipo

Tigres se deshace de histórico multicampeón para el Clausura 2026

Tigres se deshace de histórico multicampeón para el Clausura 2026

Tunden a Guillermo Ochoa por fotografía al celebrar la llegada del 2026: "Esperamos que ya te retires"

Tunden a Guillermo Ochoa por fotografía al celebrar la llegada del 2026: "Esperamos que ya te retires"

Copa Africana de Naciones: Aficionado del Congo se vuelve viral por permanecer como estatua durante todo el partido

Copa Africana de Naciones: Aficionado del Congo se vuelve viral por permanecer como estatua durante todo el partido

Alejandro Kirk, uno de los receptores más destacados de las Grandes Ligas, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera en 2026, al sumarse de manera oficial a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol.

El pelotero de los Toronto Blue Jays, quien tuvo un extraordinario 2025 con un récord de 15 cuadrangulares y 76 carreras producidas, fue anunciado de manera oficial en redes sociales, lo que provocó gran emoción en los fanáticos.

Lee también

Kirk, que en 2020 recibió el llamado de Toronto para integrarse al equipo mayor tras un tiempo en dos sucursales, vivirá su primer Clásico Mundial y confía en que su buen momento ayude al equipo.

El exjugador de los Toros de Tijuana, quien ganó la Triple Corona de Bateo en la Liga Clase AA 2016 de la Academia de la LMB, se suma a Jarren Duran, jardinero de los Medias Rojas de Boston, confirmado hace unos días.

En los próximos días se anunciará al resto de los elementos mexicanos. Antes del torneo, el equipo disputará un par de duelos de preparación ante Arizona y los Dodgers en marzo.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS