Doble corona para Cristina Bucsa: ¡La española conquista también el título de dobles en Mérida!

En una semana histórica que quedará grabada en su carrera, Cristina Bucsa completó la hazaña perfecta en el Mérida WTA 500.

Tras levantar el trofeo de singles ante Magdalena Frech, la española se colgó también el de dobles junto a la china Xinyu Jiang, venciendo en la final a la dupla neerlandesa-británica formada por Isabelle Haverlag y Maia Lumsden por 6-4 y 6-1.

El partido no estuvo exento de drama y emociones. Con el cuerpo aún resentido por el esfuerzo de la final individual disputada horas antes, Bucsa salió a la cancha con la misma determinación feroz que la había llevado a la gloria en singles.

Junto a su compañera asiática, impusieron un ritmo intenso desde el inicio, para llevarse el primer set 6-4. Sin embargo, justo antes de cerrar esa manga, una lluvia sorpresiva obligó a suspender el encuentro por unos minutos, logrando que añadió tensión al ya exigente día de la española.

Al reanudarse el juego, el ánimo de Bucsa y Jiang estaba intacto. La dupla arrolló en el segundo set: construyeron una ventaja rápida de 1-4 en los primeros juegos.

Haverlag y Lumsden, que habían llegado a la final con garra, no encontraron respuestas ante la precisión y el hambre de victoria de sus rivales.

Bucsa, imparable en la red y letal en los retornos, lideró la remontada emocional y técnica para cerrar 6-1 en el parcial decisivo.

Este doblete en Mérida representa uno de los picos más alto en la trayectoria de Cristina Bucsa: su primer WTA 500 en singles y un título más en dobles que la consolida como su campeona.

Jiang, su aliada perfecta en la pista, compartió la alegría de una semana inolvidable en las canchas duras yucatecas.

