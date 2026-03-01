Más Información

Doble corona para Cristina Bucsa: ¡La española conquista también el título de dobles en Mérida!

Doble corona para Cristina Bucsa: ¡La española conquista también el título de dobles en Mérida!

Domènec Torrent es despedido de Rayados de Monterrey tras malos resultados

Domènec Torrent es despedido de Rayados de Monterrey tras malos resultados

Mérida WTA 500: Organizadores anhelan que en futuro una mexicana se corone en el certamen

Mérida WTA 500: Organizadores anhelan que en futuro una mexicana se corone en el certamen

Lionel Messi brilla con doblete en la remontada del Inter Miami contra Orlando

Lionel Messi brilla con doblete en la remontada del Inter Miami contra Orlando

Gianni Infantino sugiere expulsar a jugadores por taparse la boca en una confrontación

Gianni Infantino sugiere expulsar a jugadores por taparse la boca en una confrontación

En una semana histórica que quedará grabada en su carrera, Cristina Bucsa completó la hazaña perfecta en el .

Tras levantar el trofeo de singles ante Magdalena Frech, la española se colgó también el de dobles junto a la china Xinyu Jiang, venciendo en la final a la dupla neerlandesa-británica formada por Isabelle Haverlag y Maia Lumsden por 6-4 y 6-1.

El partido no estuvo exento de drama y emociones. Con el cuerpo aún resentido por el esfuerzo de la final individual disputada horas antes, Bucsa salió a la cancha con la misma determinación feroz que la había llevado a la gloria en singles.

Junto a su compañera asiática, impusieron un ritmo intenso desde el inicio, para llevarse el primer set 6-4. Sin embargo, justo antes de cerrar esa manga, una lluvia sorpresiva obligó a suspender el encuentro por unos minutos, logrando que añadió tensión al ya exigente día de la española.

Lee también

Al reanudarse el juego, el ánimo de Bucsa y Jiang estaba intacto. La dupla arrolló en el segundo set: construyeron una ventaja rápida de 1-4 en los primeros juegos.

Haverlag y Lumsden, que habían llegado a la final con garra, no encontraron respuestas ante la precisión y el hambre de victoria de sus rivales.

Bucsa, imparable en la red y letal en los retornos, lideró la remontada emocional y técnica para cerrar 6-1 en el parcial decisivo.

Este doblete en Mérida representa uno de los picos más alto en la trayectoria de Cristina Bucsa: su primer WTA 500 en singles y un título más en dobles que la consolida como su campeona.

Jiang, su aliada perfecta en la pista, compartió la alegría de una semana inolvidable en las canchas duras yucatecas.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS