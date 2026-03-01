Mérida WTA 500: Cristina Bucsa vence a la Magdalena Frech y se corona en el torneo yucateco

En una tarde bajo el sol ardiente de Mérida, Cristina Bucsa se convirtió en la campeona indiscutible del Mérida WTA 500 2026.

La española, hasta esta semana número 63 del mundo, levantó el trofeo en el torneo yucateco tras doblegar en tres sets a la polaca Magdalena Frech (N°57) por 6-1, 4-6 y 6-4 (2:15, horas), en un partido que fue mucho más que tenis: fue una montaña rusa de emociones especialmente en los dos últimos sets que dejaron al público mexicano con el corazón en la mano.

Bucsa irrumpió en la final como un huracán. En el primer set, su tenis fue letal: quiebres demoledores, devoluciones profundas y una concentración feroz que dejó a Frech desarmada. 6-1 en 38 minutos, el mensaje fue claro, el mismo de toda la semana: “Hoy vengo a ganar”.

Lee también Raphinha sorprende al nombrar a Alexis Vega como su jugador mexicano favorito

¡Cristina Bucsa pega primero! 🇪🇸🔥



La española se lleva la primera manga 6-1 de la Final del Mérida WTA 500 pic.twitter.com/qlx9D5BX6N — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 2, 2026

La española parecía invencible, la misma que había sorprendido al mundo al eliminar a la número 1 del torneo, Jasmine Paolini, en semifinales. Pero el deporte es cruel y hermoso a la vez. Frech, que soñaba con su segundo título WTA tras el conquistado en Guadalajara 2024, despertó en el segundo set. Rompió temprano, defendió con uñas y dientes y, aprovechó los titubeos de Bucsa, para llevarse el parcial 6-4.

El estadio contuvo el aliento: la polaca había igualado la balanza y el partido se volvía una batalla de voluntades. Entonces llegó el momento que define a las campeonas. En el tercer set, Cristina Bucsa se miró al espejo del alma y decidió que no iba a dejar escapar su sueño.

Volvió a ser la de los primeros juegos: implacable hasta construir un 6-4 final que no admitió réplica. Su expresión al caer el último punto resonó en todo Yucatán, y no es para menos pues de aquí hasta la próxima edición, ella será la reina española.