Raphinha sorprende al nombrar a Alexis Vega como su jugador mexicano favorito

Raphinha es, en la actualidad, uno de los futbolistas más destacados e incluso considerado como de los mejores en estos últimos tres años. El jugador del FC Barcelona le dio la vuelta a las redes, luego de dar a conocer que Alexis Vega es su futbolista mexicano favorito.

Durante una breve dinámica, el brasileño fue cuestionado sobre sus jugadores favoritos de diferentes países y de forma inesperada escogió al de lo Diablos Rojos.

Vega compartió mención con jugadores de la talla de Sergio Busquets de España, Messi por Argentina, Ronaldinho de Brasil, Frank Lampard de Inglaterra y otras figuras de un increíble nivel.

Bajo las órdenes de Hansi Flick, el extremo carioca acumula 13 goles y 5 asistencias en 24 partidos oficiales durante la temporada 2025/26.

Aunque Alexis Vega no ha jugado desde el inicio del torneo Clausura 2026 por haberse sometido a una cirugía en su rodilla, lo que ha hecho en estos últimos dos años lo han colocado como uno de los futbolistas mexicanos más importantes.

El atacante tricolor continúa con su recuperación con miras al Mundial 2026, por lo que cuando regrese a la acción deberá de hacer un gran papel para buscar meterse a la lista final de Javier Aguirre de la Selección Mexicana.