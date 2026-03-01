Flavio Cobolli, campeón del Abierto Mexicano de Tenis; Italia se corona por primera vez

Mientras el público enunciaba su nombre, Flavio Cobolli se tiró de rodillas y levantó las manos al cielo para —unos momentos después— dirigirse a las gradas y besar a su novia. Por primera vez, Italia ondeó su bandera en el Abierto Mexicano de Tenis, después de que el campeón derrotó al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(4), 6-4.

En ningún momento, Cobolli se sintió el favorito. Desde el primer día del torneo, el tenista italiano quiso guardar modestia y entregar resultados en la cancha. Pese a que hubo momentos en los que “Big Foe” lo presionó en la red, no fueron suficientes para cambiar el destino del partido: Flavio levantó el Guaje de Plata frente a la mirada de la Arena GNP Seguros. Un trofeo que —insistió— es una “pera” que desea tatuarse.

“Mi novia merece este título. Yo tengo el trofeo y ella tendrá el sombrero. [...] Ahora me siento bien, estoy muy contento y me siento con mucha confianza. El número quince es muy importante para mí y siento que puedo competir con los más grandes. Seguramente estoy atrás, pero creo que —con el tenis que tengo hoy— puedo competir”, aseveró el campeón en conferencia de prensa.

Flavio Cobolli en la final del Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Esteban Torreblanca/EL UNIVERSAL

El número tres acompañó el camino de Flavio Cobolli en el Abierto Mexicano de Tenis. No solo porque este fue su tercer título, también porque fue su tercer enfrentamiento ante Frances Tiafoe en el circuito de la ATP.

La victoria permitió que subiera cinco posiciones en el ranking. A partir del lunes, 2 de marzo, ocupará el quinceavo lugar en el listado de los mejores tenistas a nivel mundial.

“Fue un torneo muy grande, y por eso me siento muy bien con el nivel que tengo”, concluyó Cobolli después de que —a lo largo de estos días— practicó más su español y conquistó al público mexicano.

Flavio Cobolli y Frances Tiafoe en el Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Esteban Torreblanca/EL UNIVERSAL

En la otra cara de la moneda, el panorama no fue desolador para Frances Tiafoe. Pese a que se quedó cerca de acariciar el Guaje de Plata, el hecho de ser finalista del Abierto Mexicano de Tenis permitió que escalara de la posición 28 a la 22 del ranking.

Así terminó la 33.ª edición del Abierto Mexicano de Tenis. Misma que vivió un antes y un después gracias a que, este año, su embajador fue el legendario extenista Juan Martín del Potro.