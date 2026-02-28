Alexander Zverev y Marcelo Melo se coronan como campeones en dobles del Abierto Mexicano de Tenis

Victorioso, el brasileño Marcelo Melo se tiró al suelo, mientras el alemán Alexander Zverev le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. En dos sets derrotaron a la pareja del estadounidense Robert Galloway y el austriaco Alexander Erler por 6-3 y 6-4 para coronarse como campeones en dobles del Abierto Mexicano de Tenis.

Si bien hubo momentos en los que el público gritó para captar la atención de Marcelo Melo, desde las gradas del recinto acapulqueño se escuchó un “Vamos, Sascha” de voces que —desde el primer minuto— le dieron ánimos al cuarto mejor tenista del mundo. La dupla alemana-brasileña se apropió de la noche no solo por el título, sino porque los presentes nunca enunciaron los nombres de sus rivales.

Pese a que Zverev eliminó a todos los competidores nacionales en la categoría de dobles —pasando por encima de Santiago González, Miguel Ángel Reyes Varela y Rodrigo Pacheco— el cariño del público mexicano permaneció intacto. Especialmente por parte de las infancias que seguían con la mirada cada uno de los golpes que daba con su raqueta.

Aún con todo en contra, Robert Galloway y Alexander Erler quisieron encarar a Alexander Zverev y Marcelo Melo. Hubo momentos en los que la técnica y la estrategia les sonrieron y momentáneamente igualaron a la pareja alemana-brasileña.

Los campeones del Abierto Mexicano de Tenis 2026 / Foto: Esteban Torreblanca - EL UNIVERSAL

Sin embargo, “Sascha” lo advirtió: tenía hambre de victoria. Más aún porque, en singles, cayó ante el serbio Miomir Kecmanović en los Octavos de Final del certamen acapulqueño. Cada uno de sus saques iba acompañados de aplausos que, al final, fueron suficientes para mantenerlo sereno y con ello, coronarse como campeón con Marcelo Melo.

Mientras —desde las gradas— el recinto comenzó a tomar más vida para el duelo definitivo de singles entre el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Frances Tiafoe, la dupla ganadora se retiró de la cancha con la raqueta en alto y quinientos puntos más para el ranking de la ATP.