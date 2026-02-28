Queda definida la final del torneo de dobles del Mérida WTA 500

La final de dobles del Mérida WTA 500 quedó definida: la pareja hispano-china formada por Cristina Bucsa y Xinyu Jiang se medirá a la dupla británica-neerlandesa de Maia Lumsden e Isabelle Haverlag en el partido por el título este domingo 1 de marzo.

Un día anterior Bucsa brilló con su actividad doble para avanzar a la final tras un día perfecto en la capital yucateca. Minutos después de ganar su partido de cuartos de final en singles —donde avanzó a semifinales—, se impuso junto a su compañera Xinyu Jiang a la polaca Katarzyna Piter y la indonesia Janice Tjen por 7-5 y 6-2 en 1 hora y 24 minutos.

Bucsa confesó que vive una gran semana en las canchas emeritenses. “Estoy muy orgullosa de cómo ha ido esta semana después de un inicio de año complicado. He aprendido a ser más agresiva y aquí lo estoy demostrando”, agregó.

Finalistas de dobles en el WTA 500 de Mérida / Foto: Cortesía Mérida WTA 500

Por su parte, Lumsden y Haverlag sorprendieron al sellar su boleto en la otra semifinal. La del Reino Unido y la de Países Bajos derrotaron a las chinas Yifan Xu y Qianhui Tang por 7-5 y 7-5 en 1 hora y 28 minutos.

Ambas arrancaron fuerte, rompieron temprano y llegaron a liderar 4-1 en el primer set, aunque perdieron ventaja. Cerraron el parcial al quebrar en el juego 12.

El segundo fue similar: Lumsden fue clave en los momentos decisivos. Las chinas tuvieron chance de llevarse el set al ponerse 5-3, pero perdieron el servicio y la británica-neerlandesa ganó los últimos dos juegos.