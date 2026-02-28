México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

La Copa del Mundo de Clavados volverá a Guadalajara después de que México lograra revertir la cancelación anunciada por World Aquatics.

El organismo internacional había decidido retirar la sede debido a la situación de seguridad en el país, tras el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Sin embargo, las gestiones emprendidas por autoridades deportivas mexicanas permitieron que el evento regrese y se mantenga dentro del calendario mundial.

El anuncio fue realizado por Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien desde el primer momento de la cancelación inició conversaciones con World Aquatics para garantizar la continuidad de la competencia en territorio nacional. A través de sus redes sociales, Pacheco confirmó que el torneo se llevará a cabo en Guadalajara y que en breve se darán a conocer las nuevas fechas de reprogramación.

"El evento deja de estar cancelado y entra en una etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente", se puede leer en la publicación.

Con esta decisión, México asegura nuevamente la presencia de los mejores clavadistas del mundo en una justa que representa no solo un escaparate deportivo, sino también un símbolo de confianza internacional en la capacidad del país para organizar eventos de gran magnitud.

MÉXICO EN EL SERIAL DE COPAS DEL MUNDO

La delegación mexicana que participa en la primera parada del Serial de Copas del Mundo en Canadá ha comenzado con paso firme, al sumar hasta el momento dos medallas de plata. Estos resultados reflejan el buen nivel competitivo de los clavadistas nacionales y confirman el trabajo en equipo que se ha venido consolidando en los últimos meses.

La primera presea llegó en la prueba de equipo mixto, donde Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randall Willars y Gabriela Agúndez se combinaron para lograr una destacada actuación. Posteriormente, Juan Celaya y Osmar Olvera brillaron en el trampolín de tres metros, asegurando la segunda plata para México y reafirmando la fortaleza del país en esta disciplina.