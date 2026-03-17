Rommel agradece el apoyo irrestricto de la Presidencia

El deporte mexicano encontró en 2025 un año de confirmación y orgullo. Los resultados obtenidos en competencias internacionales de alto nivel permitieron que la sociedad volteara a mirar el esfuerzo, la disciplina y la constancia de sus atletas, quienes —en diversas disciplinas— lograron subir al podio y posicionar al país en la élite.

Ese desempeño no pasó desapercibido. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció cada logro alcanzado a lo largo del año y refrendó su compromiso de mantener el respaldo a los deportistas de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

El mensaje fue retomado por Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien agradeció la confianza presidencial y subrayó la intención de acompañar de manera cercana a los atletas, a quienes considera referentes e inspiración para niñas, niños y jóvenes, quienes ven en el deporte un camino de formación y superación.

“La Presidenta de México está muy comprometida y pendiente del deporte; le agradezco que nos tenga en el radar en cada competencia. Gracias a su respaldo, se aumentaron las becas. Ella da seguimiento en sus giras a los deportistas y sabe que cada vez que gana un mexicano, se alegra el país”, contó.

Con la intención de seguir por el mismo camino de buenos resultados, el exclavadista —quien tiene en el calendario de 2026 los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo— estableció que el objetivo es quedarse con el primer lugar del medallero.

“En los Centroamericanos, la meta es ganar. Hay disciplinas que bajan y suben, y eso mueve las posibilidades de medalla, pero la idea es que las preseas caigan para que México se quede con el medallero general”, finalizó Pacheco, seguro del gran nivel de los deportistas.