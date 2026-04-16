Diablos Rojos arranca con el pie derecho su camino por el Tricampeonato

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol levantó el telón en una noche con aroma a fiesta en la CDMX, donde los Diablos Rojos del Mexico firmaron el triunfo tras imponerse 4-2 a los Piratas de Campeche.

El campeón vigente no quiso sorpresas y dejó claro desde el primer capítulo que la defensa del bicampeonato va en serio… Aunque con un poco de drama para mantener entretenido al respetable.

El playball sonó y los escarlatas respondieron de inmediato. Apenas en la primera entrada, Robinson Canó cruzó el plato gracias a un oportuno sencillo productor de José Marmolejos. La afición apenas se acomodaba en su asiento cuando ya celebraba la primera rayita de la campaña.

Sin embargo, Miller Hogan, por los filibusteros, y Ricardo Pinto, por los locales, bajaron en las siguientes tres entradas. Los bats se enfriaron y el juego entró en una pausa tensa.

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¡Todo listo para el arranque! 👹 🔥



🏟️ El Diamante de Fuego ya vibra previo al inicio de la serie inaugural de la campaña 2026 de los Diablos, que reciben a los Piratas de Campeche. pic.twitter.com/VjRMeriLNp — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 17, 2026

La calma se rompió en el quinto inning. Carlos Pérez abrió la puerta con un doblete y Franklin Barreto lo siguió con otro batazo de dos estaciones para aumentar la ventaja. El 2-0 parecía cómodo, pero el beisbol siempre guarda sorpresas.

Pinto cumplió con una salida sólida de cinco entradas y un tercio, pero dejó tarea pendiente para el bullpen. Nick Vespi permitió que un corredor heredado anotara y, aunque Jimmy Yacabonis logró apagar el incendio, los Piratas ya se habían acercado 2-1. El suspenso empezaba a cocinarse a fuego lento.

En la séptima entrada llegó el golpe visitante. Andrew Stevenson conectó doblete y empujó a Connor Hollis para empatar el encuentro.

Pero este equipo escarlata sabe responder. En ese mismo episodio, “Haper” Gamboa encendió la chispa con un imparable y Carlos Sepúlveda tomó el papel de héroe momentáneo con un doble productor que devolvió la ventaja a los Diablos.

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¡De lujo! 🇩🇴



⚾️ El ex ligamayorista dominicano, José Reyes, ex campo corto de equipos como Mets, Marlins y Blue Jays, es el encargado de lanzar la primera bola del Opening Day 2026. pic.twitter.com/Xa0xLi769r — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 17, 2026

La estocada final llegó en el octavo capítulo. Jon Singleton pegó sencillo y Maikel Franco lo mandó al plato con doblete que puso cifras definitivas. Un golpe certero, sin exageraciones, pero suficiente para cerrar la noche del Opening Day con aplausos.

El pitcher Stephen Nogosek se llevó la victoria tras lanzar un episodio, permitir dos imparables, una carrera y propinar dos chocolates. El salvamento fue para Tomohiro Anraku, mientras que Joe Record cargo con la derrota.

Así, los Diablos Rojos del Mexico comenzaron la temporada con el pie derecho. No fue una victoria sencilla, pero sí una que deja sensaciones positivas. El camino al tricampeonato apenas inicia… Y por ahora, el infierno ya tiene una sonrisa.