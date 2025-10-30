Más Información

Los de la Ciudad de México serán vigilados a través de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) local, con motivo de las celebraciones por el.

Serán 108 los cementerios capitalinos que estarán bajo observación del sistema público de capitalino, informó el C5.

La supervisión se llevará a cabo con 510 cámaras, de las que el 66% apuntan a los accesos y el resto a los pasillos e interiores de los camposantos.

(Foto: Tomada de Google Maps)
El C5 compartió que con la vigilancia en los 108 espacios se tiene una cobertura del 95.5% de los 113 panteones públicos que hay en la capital.

De acuerdo al Centro de Comando, las alcaldías con el mayor numero de cámaras que serán usadas el Día de Muertos son , Miguel Hidalgo, Xochimilco, Azcapotzalco y Tlalpan.

Durante las celebraciones del 2 de noviembre del año anterior se recibieron 40 reportes en las inmediaciones de camposantos, la mayoría por personas heridas por caída e incidentes vehiculares sin lesionados, aseguró el C5.

