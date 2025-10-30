Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

La alcaldía Benito Juárez inicio con los preparativos para recibir a más de 5 mil personas que acuden al Panteón Xoco durante las festividades de Día de Muertos.

El director de Servicios Urbanos de la alcaldía, Hussein Ronquillo explicó que en el acondicionamiento del Panteón participan “más de 120 personas que trabajan en la

colocación de 60 reflectores que iluminarán los senderos del panteón, además de mil metros de papel picado que llenarán de color y vida este emblemático espacio.

Lee también

Panteón Xoco se prepara para recibir a más de 5 mil visitantes en Día de Muertos. Especial
Panteón Xoco se prepara para recibir a más de 5 mil visitantes en Día de Muertos. Especial

El Panteón Xoco abrirá sus puertas al público del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 7:00 a 23:00 horas, con una afluencia estimada de más de 5 mil visitantes.

La alcaldía Benito Juárez hace un llamado a los asistentes a mantener el orden, respetar las áreas conmemorativas y seguir las indicaciones del personal para que esta celebración se viva con seguridad, armonía y orgullo mexicano.

Las labores también incluyen poda de árboles, pintura, reparación de luminarias y mantenimiento general, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro y digno para las familias.

Lee también

Panteón Xoco se prepara para recibir a más de 5 mil visitantes en Día de Muertos. Especial
Panteón Xoco se prepara para recibir a más de 5 mil visitantes en Día de Muertos. Especial

Como parte del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de una galería urbana instalada en la periferia del camposanto, que busca reflejar el espíritu de las tradiciones mexicanas y la conexión entre la memoria, el arte y la comunidad.

Durante su visita, Miguel Ángel López García, vecino que acude cada año a honrarse la memoria de su madre, abuela y bisabuela, expresó su emoción:

“Este año el panteón luce más hermoso que nunca. Nos llena de nostalgia y orgullo ver cómo la Alcaldía ha embellecido este lugar con tanto esmero. Celebrar la vida de quienes amamos en un espacio así, nos reconforta profundamente.”

Lee también

Antonio Castro, director de Gobierno afirmó que este es un esfuerzo conjunto para darle la bienvenida a todos los vecinos y visitantes que acudan al Panteón Xoco cuya barda perimetral alberga una galería urbana de grafiti hecha por 65 artistas quienes plasmaron sus obras en un homenaje a la muerte y a las tradiciones mexicanas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]