La alcaldía Benito Juárez inicio con los preparativos para recibir a más de 5 mil personas que acuden al Panteón Xoco durante las festividades de Día de Muertos.

El director de Servicios Urbanos de la alcaldía, Hussein Ronquillo explicó que en el acondicionamiento del Panteón participan “más de 120 personas que trabajan en la

colocación de 60 reflectores que iluminarán los senderos del panteón, además de mil metros de papel picado que llenarán de color y vida este emblemático espacio.

Panteón Xoco se prepara para recibir a más de 5 mil visitantes en Día de Muertos. Especial

El Panteón Xoco abrirá sus puertas al público del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 7:00 a 23:00 horas, con una afluencia estimada de más de 5 mil visitantes.

La alcaldía Benito Juárez hace un llamado a los asistentes a mantener el orden, respetar las áreas conmemorativas y seguir las indicaciones del personal para que esta celebración se viva con seguridad, armonía y orgullo mexicano.

Las labores también incluyen poda de árboles, pintura, reparación de luminarias y mantenimiento general, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro y digno para las familias.

Como parte del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de una galería urbana instalada en la periferia del camposanto, que busca reflejar el espíritu de las tradiciones mexicanas y la conexión entre la memoria, el arte y la comunidad.

Durante su visita, Miguel Ángel López García, vecino que acude cada año a honrarse la memoria de su madre, abuela y bisabuela, expresó su emoción:

“Este año el panteón luce más hermoso que nunca. Nos llena de nostalgia y orgullo ver cómo la Alcaldía ha embellecido este lugar con tanto esmero. Celebrar la vida de quienes amamos en un espacio así, nos reconforta profundamente.”