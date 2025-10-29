Debido a que las purificadoras en la alcaldía Iztapalapa siguen sin agua, por el cierre de pozos irregulares en el Estado de México de donde se surtían, decenas de habitantes de la colonia Segunda Ampliación Acahualtepec compran hasta 10 garrafones en la planta purificadora del DIF —el único lugar donde hay— para enfrentar la escasez.

Mientras tanto, trabajadores de purificadoras comentaron que ya se abrieron los pozos, pero habrá escasez por tres días porque “como no tuvimos agua de manera general, pues va a tardar un poquito porque las pipas no se dan abasto y nos van a llenar menos de la mitad”.

“Ayer [lunes] y hoy [martes] venimos por agua y no hubo más que escasez y se cerraron las plantas [purificadoras] por todo el día, y hoy aunque pudimos venir por los garrafones para prepararnos porque sí hay mucha escasez en esta zona”, dijo Rodolfo, mientras esperaba algunos garrafones afuera de la planta del DIF, debido a que no encontró abierto su negocio de confianza.

Por esta situación, las filas para comprar a cinco pesos los garrafones en la planta purificadora del DIF Josefa se extendía 20 metros del lugar, con gente que ponía en sus diablitos y cajuelas del auto hasta 10 garrafones por la misma familia. “Hace rato que llegué había una fila muy larga hasta allá, casi llegaba a la escuela. Después ahorita que regresé a las 12:00 porque yo pensé que ya no íbamos a alcanzar agua, también estaba bien llena de gente”, dijo Socorro, otra de las afectadas.

José Alfredo, trabajador de una purificadora, indicó que, tras bloquear por más de 10 horas el cruce entre Eje 8 Sur y Ermita Iztapalapa este lunes, se llegó a un acuerdo para reabrir los pozos y “ya nos van a estar trayendo, pero como hay mucha escasez por lo mismo de que todos quieren agua, pues ahorita nos dijeron que van a llenarnos menos de la mitad. Y vamos a la normalidad como en dos o tres días, calculamos”.

