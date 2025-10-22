Un cacomixtle que estaba atorado en la ventana de una casa en la alcaldía Iztapalapa, fue rescatado por efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Una vecina de la colonia Consejo Agrarista vio al animal atrapado en la parte superior de su domicilio, por lo que pidió apoyo de policías que patrullaban por la zona.

Los efectivos se ayudaron de una escalera metálica que la mujer les proporcionó y uno de ellos subió al primer nivel del domicilio.

El cacomixtle será canalizado a la Brigada de Vigilancia Animal. Foto: Especial.

Con ayuda de un guante de carnaza que otro vecino le facilitó, el policía auxiliar rescató al animal.

Los efectivos lo resguardaron en una jaula y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Auxiliar en la colonia Lomas de San Lorenzo.

El cacomixtle será canalizado a la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC para que tenga una valoración y una atención especializada.

