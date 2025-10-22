Más Información

Elementos de la Policía capitalina auxiliaron a una mujer a dar a luz dentro de un auto, en calles de la alcaldía .

Un hombre que manejaba una camioneta se acercó a los policías que vigilaban en la esquina de las calles Cantera y 5 de Febrero, en la colonia Martín Carrera.

El ciudadano pidió ayuda a los uniformados, ya que viajaba con una mujer de 23 años que presentaba contracciones y dolores de parto.

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) pidieron apoyo médico, sin embargo, ante la urgencia, se prepararon para recibir al bebé.

Recostaron a la mujer en el asiento trasero del vehículo y le indicaron ejercicios de respiración.

Luego de unos minutos, los efectivos de la SSC recibieron a una bebé, la abrigaron y entregaron a la mamá.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, revisaron a la madre y su bebé y las trasladaron a un hospital para una atención especializada.

