La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalino informó que los centros de verificación tendrán horarios especiales por festividades de Día de Muertos.

El día 01 de noviembre de 2025, los centros de verificación de emisiones vehiculares de la Ciudad de México, operarán en un horario de 8:00 a 15:00 horas, por lo que reanudarán el servicio a partir del día hábil siguiente, es decir el 03 de noviembre de 2025 en sus horarios habituales.

Por lo tanto, se solicita a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias ante la modificación de actividades en la fecha referida.

dmrr/cr