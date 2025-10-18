Más Información

Entre lodo y escombro, Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias; 39 siguen sin ser localizados

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Pemex vigila su infraestructura ante lluvias; implementa plan de prevención ante posible derrame o fuga de hidrocarburos

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

Cruz Azul vs América EN VIVO - Jornada 13 de la Liga MX; sigue todas las acciones del Clásico Joven

Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida

Un hombre acusado de al comerciante de un local ubicado en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de , en , fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

asignados a la vigilancia del paradero realizaban patrullajes cuando fueron solicitados por varios comerciantes.

Un vendedor de accesorios de telefonía celular señaló a un sujeto que se alejaba y que momentos antes le habría exigido depositar dinero a una cuenta bancaria bajo amenazas.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial dieron alcance al sujeto y tras una revisión le encontraron una tarjeta bancaria cuyo número coincidía con el que el denunciante mencionó.

El sujeto fue detenido a petición del afectado y posteriormente presentado ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

