Un hombre acusado de exigir dinero al comerciante de un local ubicado en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Policías asignados a la vigilancia del paradero realizaban patrullajes cuando fueron solicitados por varios comerciantes.

Un vendedor de accesorios de telefonía celular señaló a un sujeto que se alejaba y que momentos antes le habría exigido depositar dinero a una cuenta bancaria bajo amenazas.

Leer también: FOTOS: Así invadieron los zombies el centro de la Ciudad de México

Foto: Especial.

Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial dieron alcance al sujeto y tras una revisión le encontraron una tarjeta bancaria cuyo número coincidía con el que el denunciante mencionó.

El sujeto fue detenido a petición del afectado y posteriormente presentado ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr