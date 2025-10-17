Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Más Información

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el enviará un iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el y Delitos Vinculados, que contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que van de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.

Durante la conferencia matutina encabezada por la , Godoy explicó que la nueva legislación busca unificar criterios en todo el país para el combate a la extorsión, de modo que este ilícito se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa.

“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades, sin depender de la presentación de una denuncia para su investigación”, señaló.

La iniciativa establece un tipo penal básico y diversas agravantes que incrementarán las penas, entre ellas los casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean personas migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos. Foto: archivo
Godoy destacó que el proyecto eleva a rango de ley la estrategia nacional contra la extorsión, que actualmente opera bajo la línea de denuncia 089, la cual ha mostrado resultados positivos en materia de prevención y atención ciudadana.

Asimismo, la iniciativa propone reformas a diversos ordenamientos legales, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para que la extorsión sea considerada un delito sujeto a extinción de dominio.

“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano”, subrayó Godoy Ramos.

