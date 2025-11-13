Más Información

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa

EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

En el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y de la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la (GN) en coordinación con efectivos del y de la Guardia Civil del Estado, reforzaron su presencia en diversos municipios de .

Elementos del Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, Michoacán. Foto: especial
Elementos del Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, Michoacán. Foto: especial

Lee también

Elementos del Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, Michoacán. Foto: especial
Elementos del Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, Michoacán. Foto: especial

Ejército y Guardia Nacional llegan a Morelia

Integrantes de la Guardia Nacional y Ejército llegan a Morelia como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en Michoacán, el lunes 10 de noviembre de 2025. Foto: EFE
Integrantes de la Guardia Nacional y Ejército llegan a Morelia como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en Michoacán, el lunes 10 de noviembre de 2025. Foto: EFE

Lee también

Integrantes de la Guardia Nacional y Ejército llegan a Morelia, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en Michoacán, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Arrieta/EL UNIVERSAL
Integrantes de la Guardia Nacional y Ejército llegan a Morelia, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en Michoacán, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Arrieta/EL UNIVERSAL

Elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional llegaron el pasado lunes a Morelia como parte del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia”, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en el estado.

Un primer grupo de 300 agentes del Ejército y la Guardia Nacional llegó a la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Arrieta/EL UNIVERSAL
Un primer grupo de 300 agentes del Ejército y la Guardia Nacional llegó a la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Arrieta/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]