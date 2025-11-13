En el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y de la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con efectivos del Ejército y de la Guardia Civil del Estado, reforzaron su presencia en diversos municipios de Tierra Caliente.

Elementos del Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, Michoacán. Foto: especial

Elementos del Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, Michoacán. Foto: especial

Ejército y Guardia Nacional llegan a Morelia

Integrantes de la Guardia Nacional y Ejército llegan a Morelia como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en Michoacán, el lunes 10 de noviembre de 2025. Foto: EFE

Integrantes de la Guardia Nacional y Ejército llegan a Morelia, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en Michoacán, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Arrieta/EL UNIVERSAL

Elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional llegaron el pasado lunes a Morelia como parte del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia”, para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico en el estado.

Un primer grupo de 300 agentes del Ejército y la Guardia Nacional llegó a la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Arrieta/EL UNIVERSAL

