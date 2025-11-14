Mineral del Monte, Hidalgo.- La Séptima Edición del Tianguis Nacional de los Pueblos Mágicos fue inaugurada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador hidalguense Julio Menchaca Salazar (Morena).

En el recinto ferial de Pachuca, capital de Hidalgo, se reúnen los 117 destinos turísticos de todo el país para promover la riqueza cultural de estos emblemáticos sitios que algunos de ellos son ya conocidos internacionalmente.

“Esta es una demostración de la fortaleza que tiene el pueblo de México, que tenemos en cada uno de los rincones de la patria, aun con estos eventos difíciles, [...] por eso es muy grato recibir a cada uno de ustedes”, expresó el mandatario hidalguense.

Y agradeció el respaldo incondicional y fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante el fenómeno meteorológico que se registró en la zona norte de la entidad.

Menchaca Salazar destacó la cooperación y la resiliencia del estado de Hidalgo, que es cuna del programa de Pueblos Mágicos y sede bienal del Tianguis Nacional, mismo que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en las instalaciones de la Feria de San Francisco de Pachuca.

Para esta edición, mencionó Menchaca Salazar, se cuenta con la participación de las 32 entidades federativas, teniendo a Nicaragua como país invitado, lo cual asegura una muestra del contraste de tradiciones, gastronomía, música, danza, artesanías, medicina tradicional y un abanico de riqueza cultural en un solo lugar, abierto al público en general.

A su vez, la titular de Turismo del Gobierno de México invitó a la población a ser parte del Séptimo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que promueve la prosperidad compartida entre la familia turística y que, por primera vez, es internacional y se inaugura en un Pueblo Mágico.

“Los Pueblos Mágicos son el corazón cultural del país y espacios donde el comercio y los servicios son motores de vida y desarrollo”, afirmó Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco .

Reveló que en estos destinos turísticos existen más de 80 mil negocios familiares y que más de 10.7 millones de personas dependen directa o indirectamente del turismo, el comercio y los servicios para sostener a sus familias y preservar su cultura.

“Estamos listos para celebrar que el Tianguis de Pueblos Mágicos se internacionaliza”, subrayó Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo de Hidalgo, al enfatizar que esta edición también contará con la presencia de 100 artesanos, un Pabellón de Medicina Tradicional y 400 artistas en escena.

En su momento, Edmundo Méndez Tejeda, presidente municipal de Mineral del Monte, catalogó a los Pueblos Mágicos como pilares y protagonistas del desarrollo del país, así como una oportunidad para descubrir México y su historia.