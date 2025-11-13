Más Información

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Tren Maya arrastra carga de litigios

Tren Maya arrastra carga de litigios

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Tlanchinol, Hidalgo.- El gobernador informó que se está en proceso la búsqueda de terrenos para la reubicación de las familias que resultaron afectadas por las lluvias y desbordamiento de ríos, pero aclaró que esta migración a zonas seguras se hará con su aprobación y consentimiento.

“Va a venir un trabajo muy intenso los próximos meses, por lo pronto estoy visitando los municipios afectados; vamos a hacer las Rutas de la Reconstrucción, además de las Rutas de la Transformación, pero tengan la seguridad de que no están solas y no están solos”, afirmó.

Menchaca Salazar les aseguró que se cuenta con el apoyo del Gobierno de México, que encabeza la presidenta a quien agradeció su respaldo para que, desde el primer día de la emergencia, se pudiera brindar una atención oportuna e integral, sin escatimar recursos humanos ni económicos.

Por eso, el mandatario estatal hidalguense reiteró que para su administración "lo más importante es la gente y después la gente", les dijo a las familias en el recorrido, por las comunidades de Acoxcatlán, en Tepehuacán de Guerrero, y Hueyapa, en Tlanchinol.

Lee también

En su momento, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, detalló que, como parte de esta intervención, se desplegó un ejército de servidoras y servidores públicos, así como maquinaria para abrir los caminos afectados.

Se cuenta con cinco excavadoras, tres cargadores frontales, tres retroexcavadoras y un mini cargador para Tepehuacán; mientras que en Tlanchinol se encuentran trabajando dos cargadores, dos retroexcavadoras y una motoconformadora.

A su vez, Ricardo Gómez Moreno, secretario de Bienestar e Inclusión Social, habló sobre la distribución de 800 despensas, que se suman a los insumos entregados previamente a las familias damnificadas; además, indicó que este mes se dispersarán los apoyos económicos de los programas “Madres Trabajadoras” y “Bienestar y Desarrollo” para mil personas beneficiarias del municipio de Tepehuacán.

Y Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, dio a conocer la apertura del Programa de Apoyo para Catástrofes Agropecuarias 2025, que tiene el objetivo de auxiliar a productoras y productores locales que perdieron sus cultivos o ganado; en tanto, Álvaro Bardales Ramírez, secretario de Contraloría, reconoció la solidaridad del pueblo hidalguense para formar parte de las diversas acciones realizadas para responder a la emergencia.

Los alcaldes Francisco Martínez Enríquez, de Tepehuacán, mencionó que contra la naturaleza nadie puede luchar, sin embargo, reconoció la respuesta inmediata del gobierno de Julio Menchaca para apoyar a las regiones dañadas; mientras que, Gabino Hernández Vite, de Tlanchinol, agradeció la comunicación directa y la cercanía del gabinete estatal para apoyar a los municipios afectados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]