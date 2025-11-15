Zacatecas.- La madrugada de este sábado se descarrilaron 10 vagones del tren que transitaba por plena zona urbana de la capital de Zacatecas, afortunadamente no se reportan víctimas ni afectaciones a la población.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, a la altura del puente vehicular que se ubica en la zona del Mercado de Abastos, cuando se escuchó un fuerte estruendo que alertó a los habitantes de esa zona.

Al lugar arribaron elementos de las corporaciones municipales para verificar que no hubiera víctimas.

De acuerdo a la información que se emitió la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas al revisar el área del descarrilamiento fuero 10 vagones que estaban vacíos los que descarrilaron y se descartó que hubiera riesgos por materiales peligrosos en la zona o personas lesionadas.

El lugar fue acordonando hasta que llegó personal de Ferromex para que comenzaran con los peritajes y determinar la causa que provocó el descarrilamiento.

Cabe mencionar que el lugar donde ocurrió el incidente es muy transitado, pero afortunadamente ninguno de los vagones puso en riesgo a la ciudadanía.

maot