Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

De incumplir Salinas Pliego, “vendría embargo a cuentas, bienes y marcas”, explican fiscalistas

De incumplir Salinas Pliego, “vendría embargo a cuentas, bienes y marcas”, explican fiscalistas

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Aumenta la violencia en Tabasco, tierra de AMLO

Aumenta la violencia en Tabasco, tierra de AMLO

Zacatecas.- La madrugada de este sábado se descarrilaron 10 vagones del que transitaba por plena zona urbana de la capital de , afortunadamente no se reportan víctimas ni afectaciones a la población.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, a la altura del puente vehicular que se ubica en la zona del Mercado de Abastos, cuando se escuchó un fuerte estruendo que alertó a los habitantes de esa zona.

Al lugar arribaron elementos de las corporaciones municipales para verificar que no hubiera víctimas.

Lee también

De acuerdo a la información que se emitió la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas al revisar el área del descarrilamiento fuero 10 vagones que estaban vacíos los que descarrilaron y se descartó que hubiera riesgos por materiales peligrosos en la zona o personas lesionadas.

El lugar fue acordonando hasta que llegó personal de Ferromex para que comenzaran con los peritajes y determinar la causa que provocó el descarrilamiento.

Cabe mencionar que el lugar donde ocurrió el incidente es muy transitado, pero afortunadamente ninguno de los vagones puso en riesgo a la ciudadanía.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]