Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Caen cinco delincuentes durante operativo en Michoacán; aseguran armas, drogas y vehículos

¿Qué compraron más los mexicanos en el primer día de El Buen Fin?

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Tabasco.- Al menos dos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), registraron fugas de hidrocarburo durante la mañana de este viernes en distintos municipios de .

El primer incidente fue reportado durante la madrugada de este viernes en el ducto de gas , ubicado a la altura de la ranchería El Bajío segunda sección, sobre la carretera Villahermosa - Cárdenas.

El primer incidente fue reportado durante la madrugada de este en el ducto de gas Cactus-Tula-Guadalajara. Foto: Especial.
De manera preventiva, la circulación fue cerrada en ambos sentidos, para dar paso a los trabajos correspondientes.

El sitio fue resguardando por personal de seguridad física de Pemex, Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, la Unidad Municipal de Protección Civil de Cárdenas, el Centro Regional Sabana del IPCET, mientras se realizaba la reparación de la fuga.

Más tarde, una nueva fuga de hidrocarburos se registró la en la ranchería Chipilinar, cuarta sección, del municipio de Jalapa, Tabasco.

De manera preventiva, la circulación fue cerrada en ambos sentidos, para dar paso a los trabajos correspondientes. Foto: Especial.
Vecinos del lugar, reportaron fuertes olores a hidrocarburo, por lo que las autoridades acudieron a la zona a verificar, detectando la toma irregular y se mantuvo el monitoreo permanente en el sitio.

El Instituto de Protección Civil del Estado (IPCET) informó que personal de Pemex atendió el hallazgo en el kilómetro 10+350, del entronque de las comunidades Mérida y Guarumo.

