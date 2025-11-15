Culiacán, Sin. En puntos distintos de la capital del estado se registraron dos atentados a balazos, en uno de ellos, una persona de nombre, Julio César “N” de 45 años, con problemas de movilidad, ya que se apoya en una andadera para caminar, resultó muerto en la colonia Agustina Ramírez.

Se notificó que varias personas que platicaban fuera de un domicilio en la calle Polo Sur, fueron objeto de un ataque con armas automáticas que llegaron en un vehículo y sin medir palabra les dispararon en varias ocasiones, la mayoría de ellos comenzaron a correr y ocultarse tras vehículos estacionados.

Julio César “N”, quien tiene problemas de movilidad fue alcanzado por los disparos por lo que este falleció en el lugar del ataque, por lo que su familia, solicitó los servicios de auxilio, sin embargo, este no presentaba signos vitales.

Un hombre alto, de complexión robusta, el cual caminaba por la calle Alberto Terrones, de la colonia Estela Ortiz, fue atacado a balazos por desconocidos, por lo que vecinos que escucharon las detonaciones de armas de fuego lo reportaron a las líneas de emergencia.

Elementos de las policías estatal y municipal, escoltaron a los socorristas de la Cruz Roja, los cuales le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, donde fue internado para recibir atención médica.

