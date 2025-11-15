Culiacán, Sin. A 15 de Nov /En nuevas revisiones a diversos módulos de los centros penitenciarios de Culiacán y Goros Dos, del municipio de Ahome, se aseguraron teléfonos celulares, cargadores, objetos punzocortantes, módems para servicio de internet, por lo que todo lo encontrado se turnó a la autoridad judicial competente.

Los esculpes estuvieron a cargo de elementos de la Policía Estatal Preventiva que contaron con respaldo en la vigilancia exterior de los reclusorios, de personal de las bases de operaciones de la Guardia Nacional y el Ejército.

En la supervisión efectuada de nueva cuenta en el centro penitenciario de la capital del estado, sólo se encontró seis teléfonos celulares, dieciséis puntas, once cargadores para teléfonos móviles, cuatro objetos contundentes y un módem.

Durante la inspección a uno de los módulos del reclusorio de Goros Dos, del municipio de Ahome, la Policía Estatal Preventiva encontró dos celulares, tres cables para cargar teléfonos móviles, tres cuchillos hechizos, diez puntas, tres varillas y un radio.

En la revisión, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército colocaron un cerco de seguridad en torno al reclusorio, como medida preventiva, mientras los elementos estatales, efectuaban las revisiones.

maot